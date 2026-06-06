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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يطمئن على سير الامتحانات خلال تفقد لجان الشهادة الإعدادية

تفقد لجان الشهادة الإعدادية بقنا
تفقد لجان الشهادة الإعدادية بقنا
يوسف رجب

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والاطمئنان على مدى الانضباط داخل اللجان وتأمين محيطها، فضلًا عن الوقوف على الحالة العامة وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

رافق محافظ قنا، خلال الجولة كل من: طارق سعدالدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف سعد، مدير عام إدارة قنا التعليمية.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد لجنة مدرسة الشهيد العميد محمد جمال نصاري، حيث اطمأن على انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لضمان أداء الامتحانات في هدوء ونظام.

وشملت الجولة، تفقد لجنة مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية المشتركة، حيث تابع المحافظ سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على انتظام العمل وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على أداء الطلاب أو انتظام العملية الامتحانية.

كما تفقد الببلاوي، مدرسة قنا الثانوية الزخرفية، لمتابعة سير امتحانات الدبلوم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات، حيث تضم المدرسة 15 لجنة امتحانية يؤدي بها 285 طالبًا امتحان مادة اللغة العربية.

واطمأن محافظ قنا، على انتظام أعمال الامتحانات وتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

و أوضح طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا،ب أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 297 لجنة، يؤدي بها الامتحانات 60 ألفًا و619 طالبًا وطالبة، ويشرف على أعمالها 9437 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعاملين.

وأشار  سعد الدين، إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل انطلاق الامتحانات من خلال تجهيز اللجان وتوزيع المراقبين والملاحظين بما يضمن سير العملية الامتحانية في أجواء من الانضباط والشفافية.
 


قنا امتحانات الفصل الدراسي الثاني انتظام العملية الامتحانية الشهادة الإعدادية أخبار قنا

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