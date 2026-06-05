محافظ قنا يتابع حملة النظافة العامة ورفع الإشغالات بالميادين .. صور

قام اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية، بعدد من مناطق مدينة قنا، لمتابعة سير أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات، شملت ميدان المحطة، ومنطقة السهاريج، ومحيط مزلقان السيد عبد الرحيم القنائي، في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستعادة المظهر الحضاري للشوارع.

وأصدر محافظ قنا، توجيهات مشددة بضرورة مراجعة أعداد وأماكن توزيع صناديق القمامة في الشوارع الرئيسية والفرعية، مع التركيز الخاص على مناطق الأسواق التي تشهد كثافة عالية من المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تطوير آلية العمل بمنظومة جمع المخلفات لضمان كفاءتها واستدامتها بشكل يومي.

ووجه الببلاوي، بمراجعة تراخيص كافة الأكشاك القائمة في هذه المناطق والتأكد من التزامها بالمظهر العام والتنسيق الحضاري لمدينة قنا، فضلاً عن التشديد على إزالة التعديات على حرم الطريق العام لتسهيل حركة المرور والمشاة.

وحرص محافظ قنا، خلال الجولة على الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين، والتوجيه بسرعة فحص ودراسة كافة الطلبات المقدمة والعمل على حلها، مؤكدًا أن رضا المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.



