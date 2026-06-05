ضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام في قنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الشوارع والميادين العامة لضبط الشارع، وتيسير حركة المرور والمواطنين وإعادة الانضباط للمظهر الحضاري.

​وفي السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، وبإشراف ميداني من نواب رئيس المدينة محمد عز، وفراج الوحش، ومسؤول الإشغالات بالوحدة، حملة إشغالات مكبرة شملت ميدان بنزايون، ومنطقة الحصواية، وشارع الجمهورية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن قنا، وإدارة المرافق، بقيادة اللواء أحمد رفعت مساعد مدير الأمن، والعميد هاني صابر، مدير إدارة المرافق.

​وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن جهود هذه الحملة أسفرت عن تحرير 90 محضر إشغال للمحلات والمخالفين، بالإضافة إلى رفع 300 حالة إشغال إداري كانت تعيق الطريق العام، وضبط 140 من المضبوطات المختلفة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هناك حملة أخرى مفاجئة وموسعة داخل المدينة، تمكنت من ضبط 82 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بإشراف طلعت عبدالشافي، وفراج الوحش، نواب رئيس المركز، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى مسؤولي تراخيص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية.

​يأتي ذلك، في إطار المتابعة المستمرة لمنع التعديات على حرم الطريق العام، وضمان التزام أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بالمساحات المخصصة لهم، مع اتخاذ إجراءات رادعة لمنع الإشغالات بمدينة قنا.

