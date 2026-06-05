أخبار قنا| بدء صرف المستحقات المالية لعمال الاستعانة بالمدارس.. وإحالة رؤساء قريتين للتحقيق لتقاعسهم مع الاشغالات

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مديرية التربية والتعليم تبدأ إجراءات صرف المستحقات المالية لعمال الاستعانة بالمدارس، جامعة قنا تعلن إدراج مجلة العلوم البيطرية ضمن تصنيف"سكوبس"الدولى، والمحافظ يعلن قبول 200 طلب علاج على نفقة الدولة يوميا، ويحيل رؤساء قريتي الكلالسة وخزام للتحقيق لتقاعسهم فى التعامل مع الاشغالات، ويوجّه بسرعة تشغيل وتدريب الكوادر الفنية للمجزر نصف الآلي بـ«قوص»، ويتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بـ قوص لتعزيز منظومة النظافة، تحرير 19 محضر مخالفة خلال حملات مكبرة لضبط الإشغالات والمحال غير المرخصة، الجامعة توافق على بروتوكول التعاون بين كلية الطب ومديرية الشؤون الصحية، ومجمع إعلام قنا وإدارة شئون البيئة يحتفلان باليوم العالمى للبيئة بندوة توعوية حول المناخ.





تعليم قنا تبدأ إجراءات صرف المستحقات المالية لعمال الاستعانة بالمدارس

أصدر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، توجيهات عاجلة بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال المستعان بهم لنظافة المدارس وتوفير الأمن والحراسة بالمدارس الحكومية بمختلف الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تيسيرًا عليهم وتلبية لاحتياجاتهم.

وقال طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن المديرية تلقت اليوم إخطاراً رسمياً بالتعليمات المنظمة من وزارة المالية، والخاصة بآلية صرف مستحقات العمال، وأنه تم تعميمها فورًا على جميع الإدارات التعليمية للبدء في إجراءات الصرف بشكل فوري.



جامعة قنا: إدراج مجلة العلوم البيطرية ضمن تصنيف"سكوبس"الدولى

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إن مجلة جنوب الوادي الدولية للعلوم البيطرية، الصادرة عن كلية الطب البيطري بقنا ، تم إدراجها وتصنيفها رسمياً ضمن الربع الثالث "Q3" في قاعدة البيانات العالمية الشهيرة "سكوبس".

وأكد رئيس جامعة قنا، بأن هذا الإنجاز الأكاديمي الدولي الجديد يمثل خطوة محورية تؤكد ريادة الجامعة وتطورها المستمر في مجال البحث العلمي الدولي، ويأتي نتاجاً لاستراتيجية الجامعة المتكاملة لرفع كفاءة ومستوى مجلاتها العلمية لتصل إلى أعلى المستويات العالمية.





استجابة للمواطنين.. محافظ قنا: قبول 200 طلب علاج على نفقة الدولة يوميا



​فاجأ اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مستشفى قوص المركزي في جولة ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالى مركز قوص.

​وخلال جولته، تفقد محافظ قنا قسم الأطفال، والعناية المركزة للأطفال، وقسم الحضانات، والصيدلية، حيث تابع سير العمل داخل الأقسام المختلفة، واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لاستقبال الحالات المختلفة.





محافظ قنا يحيل رؤساء قريتي الكلالسة وخزام للتحقيق لتقاعسهم فى التعامل مع الاشغالات

قرر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إحالة رئيس قرية الكلالسة، ورئيس قرية خزام للتحقيق لعدم الجدية في إزالة الإشغالات، تأكيدًا لمبدأ المتابعة والمحاسبة، وتحقيق الانضباط في الأداء التنفيذي.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة قوص، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، والمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، إلى جانب المشروعات المقترح إدراجها ضمن خطة العام المالي 2026/2027.

تحرير 19 محضر مخالفة خلال حملات مكبرة لضبط الإشغالات والمحال غير المرخصة بقنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال التجارية والمطاعم بمراكز المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.



وفي السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، وبإشراف طلعت عبد الشافي، وفراج الوحش، نائبي رئيس المركز، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة وموسعة، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى مسؤولي تراخيص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية.

محافظ قنا يوجّه بسرعة تشغيل وتدريب الكوادر الفنية للمجزر نصف الآلي بـ«قوص»



تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المجزر النصف آلي بمدينة قوص لمتابعة الموقف التنفيذي والاستعدادات الخاصة بتشغيله، والوقوف على جاهزية المعدات والمنشآت، بما يسهم في تطوير منظومة المجازر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وخلال الجولة، كلف محافظ قنا، مديرية الطب البيطري بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن توصيف المعدات الموردة للمجزر، وتحديد الطاقة التشغيلية الفعلية له من حيث عدد الرؤوس التي يمكن ذبحها يومياً، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بـ قوص لتعزيز منظومة النظافة



تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مصنع المخلفات الصلبة بمدينة قوص، في إطار متابعته المستمرة لمنظومة النظافة، وتحسين الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين، والوقوف على كفاءة تشغيل المنشآت المعنية بإدارة المخلفات.

واستمع محافظ قنا، خلال جولته إلى شرح مفصل حول مراحل تدوير المخلفات داخل المصنع، بداية من أعمال الفرز والاستقبال، وصولًا إلى عمليات المعالجة، والاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، بما يسهم في تقليل حجم المخلفات، والحفاظ على البيئة.

جامعة قنا توافق على بروتوكول التعاون بين كلية الطب ومديرية الشؤون الصحية

وافق مجلس جامعة قنا ، فى جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، على عقد المؤتمر الأول لشباب الباحثين بكلية التربية يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، كما وافق على تنظيم المؤتمر الأول للتراث والتنمية خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026 بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والمؤسسة المصرية للتراث والتنمية المستدامة.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية الطب ومديرية الشؤون الصحية بقنا، وإنشاء مركز الإرشاد والدعم النفسي بالجامعة، إلى جانب نقل معمل تكنولوجيا الجلود من وحدة المعامل إلى كلية التربية النوعية.

مجمع إعلام قنا وإدارة شئون البيئة يحتفلان باليوم العالمى للبيئة بندوة توعوية حول المناخ



نظم مجمع إعلام قنا ندوة تثقيفية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام محافظة قنا، تحت عنوان "العمل المناخي من أجل كوكب أكثر صحة واستدامة" على هامش الاحتفال باليوم العالمى للبيئة والذى يتزامن مع يوم 5 يونيو من كل عام، تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، وبإشراف من السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة، بتوعية المواطنين بآليات التعامل مع القضايا البيئية.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع الإعلام، بحضور يوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا، وحاضر فيها المهندسة أسماء أحمد مصطفى، مسئول التوعية بالإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، والدكتورة أسماء فاروق عبد الهادي مدير إدارة البيئة بمجلس مدينة قنا، وأدارتها رحاب عبد الباري مسئولة برامج بالمجمع.