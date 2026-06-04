قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يكشف موعد تحويل الدعم من عيني لنقدي ونظام تقسيم الشرائح
مدبولي: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري
ردا على المفاوضات.. حزب الله يهدد بتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة
لبنان.. حزب الله: نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة للبنان مرفوضة جملة وتفصيلا
مدبولي: الدولة تواجه تحديًا في الطاقة.. وتسريع مشروعات الكهرباء المتجددة
كارولين عزمي تسخر من بورتريه رسمه لها معجب: ابقى ارميه
الجيش الإسرائيلي: نتنياهو تحفظ على مقترح لتوسيع العملية البرية في لبنان تحت ضغوط أمريكية
مدبولي: التوسع في إنتاج أدوية السرطان وتوطين المواد الخام الدوائية لأول مرة بمصر
طعنة غادرة قبل الامتحان .. طالب حقوق بورسعيد خرج من البيت وما رجعش.. والدته : كان سندي الوحيد
مدبولي: 48 مليار جنيه لدعم الصادرات بالموازنة الجديدة
من قلب نيويورك.. زاهي حواس يستعرض أحدث اكتشافات توت عنخ آمون ووادي الملوك
نجاح نادر بمستشفيات جامعة المنوفية .. غلق ثقب بالقلب لمريضتين دون جراحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قنا توافق على بروتوكول التعاون بين كلية الطب ومديرية الشؤون الصحية

رئيس جامعة قنا
رئيس جامعة قنا
يوسف رجب

وافق مجلس جامعة قنا ، فى جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، على عقد المؤتمر الأول لشباب الباحثين بكلية التربية يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، كما وافق على تنظيم المؤتمر الأول للتراث والتنمية خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026 بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والمؤسسة المصرية للتراث والتنمية المستدامة.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية الطب ومديرية الشؤون الصحية بقنا، وإنشاء مركز الإرشاد والدعم النفسي بالجامعة، إلى جانب نقل معمل تكنولوجيا الجلود من وحدة المعامل إلى كلية التربية النوعية.

وأحيط المجلس علماً بتقرير البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية عن الفترة من سبتمبر 2025 وحتى مايو 2026، والذي استعرض ما تم إنجازه في مجال دعم وتطوير البنية البحثية والمعامل العلمية بالجامعة.

وشهدت الجلسة عدداً من العروض التقديمية الخاصة بمشروعات التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، حيث قدم الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات عرضاً للتطبيق الإلكتروني "عدل"، كما استعرض المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات بالجامعة نظام" بصمة " الالكترونى لحوكمة الحضور والانصراف ، وبرنامج المعاملات المالية الخارجيةex money.

كما استعرض الدكتور جمال عبد الله وكيل كلية العلوم  تطبيق " موارد " واستعرض الدكتور عماد علي  عميد كلية الحاسبات والمعلومات والاستاذ محمود خليفة مدير عام الحسابات والموازنة والاستاذ محمد عبده مدير التحصيل الالكترونى بالجامعة عرض تطبيق حوكمة الدائنون وتطبيق البرامج المميزة.

كما استعرض أحمد حمدي، مدير عام مكتب رئيس الجامعة، مشروع وحدة اقتصاديات المعرفة، وقدم الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث عرضاً لإنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي، بينما استعرض الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم مشروع المركز الدولي للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

قنا كلية الطب المؤتمر الأول لشباب الباحثين المؤتمر الأول للتراث بروتوكول التعاون تطوير البنية البحثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

خضراوات

الطماطم تنخفض مجددًا.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

توروب

رسميًا.. شوبير يعلن انتهاء علاقة توروب بالأهلي وتوقيع المخالصات

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية الأزهرية

بمشاركة 600 متابع.. الأزهر يطلق خطة متابعة موسعة لانتظام امتحانات الثانوية الأزهرية

جانب من الاجتماع

وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يجتمعان برؤساء فرق المتابعة للجان امتحانات الثانوية الأزهرية

جانب من اللقاء

مفتي الجمهورية يستقبل وفد الأكاديمية الدولية لفقه الحلال بماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك

بالصور

علامة يظنها الكثيرون بسيطة.. خبير يحذر من عرض قد يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد