جامعة قنا توافق على بروتوكول التعاون بين كلية الطب ومديرية الشؤون الصحية

وافق مجلس جامعة قنا ، فى جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، على عقد المؤتمر الأول لشباب الباحثين بكلية التربية يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، كما وافق على تنظيم المؤتمر الأول للتراث والتنمية خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026 بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والمؤسسة المصرية للتراث والتنمية المستدامة.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية الطب ومديرية الشؤون الصحية بقنا، وإنشاء مركز الإرشاد والدعم النفسي بالجامعة، إلى جانب نقل معمل تكنولوجيا الجلود من وحدة المعامل إلى كلية التربية النوعية.

وأحيط المجلس علماً بتقرير البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية عن الفترة من سبتمبر 2025 وحتى مايو 2026، والذي استعرض ما تم إنجازه في مجال دعم وتطوير البنية البحثية والمعامل العلمية بالجامعة.

وشهدت الجلسة عدداً من العروض التقديمية الخاصة بمشروعات التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، حيث قدم الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات عرضاً للتطبيق الإلكتروني "عدل"، كما استعرض المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات بالجامعة نظام" بصمة " الالكترونى لحوكمة الحضور والانصراف ، وبرنامج المعاملات المالية الخارجيةex money.

كما استعرض الدكتور جمال عبد الله وكيل كلية العلوم تطبيق " موارد " واستعرض الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والاستاذ محمود خليفة مدير عام الحسابات والموازنة والاستاذ محمد عبده مدير التحصيل الالكترونى بالجامعة عرض تطبيق حوكمة الدائنون وتطبيق البرامج المميزة.

كما استعرض أحمد حمدي، مدير عام مكتب رئيس الجامعة، مشروع وحدة اقتصاديات المعرفة، وقدم الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث عرضاً لإنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي، بينما استعرض الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم مشروع المركز الدولي للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.



