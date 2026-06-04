تعليم قنا تبدأ إجراءات صرف المستحقات المالية لعمال الاستعانة بالمدارس

أصدر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، توجيهات عاجلة بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال المستعان بهم لنظافة المدارس وتوفير الأمن والحراسة بالمدارس الحكومية بمختلف الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تيسيرًا عليهم وتلبية لاحتياجاتهم.

وقال طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن المديرية تلقت اليوم إخطاراً رسمياً بالتعليمات المنظمة من وزارة المالية، والخاصة بآلية صرف مستحقات العمال، وأنه تم تعميمها فورًا على جميع الإدارات التعليمية للبدء في إجراءات الصرف بشكل فوري.

وأضاف سعد الدين، بأن المبالغ المالية المخصصة للعمالة متوفرة وموزعة بالفعل في حسابات الإدارات التعليمية منذ ورودها، مشيرًا إلى أن المديرية كانت قد انتهت في وقت سابق من حصر الأعداد الكاملة للعمال وتدقيق كافة بياناتهم لضمان سرعة التنفيذ.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على أن لجان الصرف بالإدارات بدأت العمل بناءً على تكليفات محافظ قنا، على أن يتم الانتهاء من تسليم المستحقات لكافة المستحقين خلال أيام قليلة.

وفى سياق آخر واصل طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عقد اجتماعاته المكثفة مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية، في إطار خطة المديرية للاستعداد النهائي لانطلاق الامتحانات وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الانضباط والشفافية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الدولة تولي امتحانات الشهادة الإعدادية اهتمامًا بالغًا، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل داخل اللجان، والتعامل بكل حزم مع أية مخالفات قد تؤثر على انتظام سير الامتحانات، مع توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء آمنة ومستقرة.