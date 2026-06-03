محافظ قنا يوجّه بزيادة أعداد العمالة والسائقين للحملة الميكانيكية بـ «نقادة» | صور

وجه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بزيادة أعداد العمالة والسائقين لدعم جهود الحملة الميكانيكية وتمكينها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة أكبر، مع التأكيد على المتابعة الدورية لأعمال الصيانة لضمان استمرار جاهزية المعدات والمركبات.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية بالحملة الميكانيكية بمدينة نقادة لمتابعة مستوى الجاهزية والوقوف على كفاءة المعدات المستخدمة في دعم منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تفقد أعمال الترعة المغطاة بمدخل مدينة نقادة لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة.

رافقه خلال الجولة كل من: الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق، والمهندس صالح بغدادي، وكيل وزارة الري، والمهندس ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، الذين استعرضوا جهود العمل الحالية وخطط تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد الحملة الميكانيكية مؤكدا أهمية الحفاظ على انتظام العمل بمنظومة النظافة باعتبارها من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشددًا على ضرورة استمرارية العمل بالحملة الميكانيكية ورفع معدلات الأداء بما يسهم في تحقيق بيئة نظيفة وحضارية.

كما تابع محافظ قنا، موقف مشروعات رصف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، موجها مديرية الطرق بالاستعانة بمنهجية نظم المعلومات الجغرافية GIS في إعداد أولويات وخطط الرصف، بما يسهم في تحقيق أعلى استفادة من الاعتمادات المتاحة، مع إعطاء الأولوية للطرق الرابطة بين القرى والمدن لتحسين حركة المواطنين ودعم التنمية المحلية.

وخلال تفقده أعمال الترعة المغطاة بمدخل المدينة، شدد محافظ قنا، على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفات النظافة والطرق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات والقطاعات الخدمية والعمل على تذليل أي معوقات بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات في جميع مراكز ومدن المحافظة.



