أخبار قنا| ضبط 8 أطنان دقيق وسكر مجهول المصدر بمصنع حلويات غير مرخص.. وانتشال جثة طالب من النيل

شهدت محافظة قنا العديد من الأحداث على مدار الساعات الماضية أبرزها، إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالشوم بين عائلتين، الوحدة المحلية لمركز الوقف ترفع 64 طن مخلفات للحفاظ على المظهر الحضارى، ضبط 8 أطنان دقيق وسكر مجهول المصدر بمصنع حلويات غير مرخص، انتشال جثة طالب غرق فى نهر النيل أثناء السباحة.





إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالشوم بين عائلتين بقنا

أصيب ٥ أشخاص خلال مشاجرة بالشوم والعصى بين عائلتين بقرية عباسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة باليوم والعصى بين عدد من الأشخاص بقرية عباسة التابعة لمركز قوص، نتج عنها وقوع ٥ إصابات.





للحفاظ على المظهر الحضاري.. محلية الوقف بقنا ترفع 64 طن مخلفات

تمكنت حملة مكبرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف شمال قنا، برئاسة هلال زكي، رئيس الوحدة المحلية، ومشاركة محمد مغربي، نائب رئيس المركز، من رفع 64 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى تمهيد وتطهير الطرق الرئيسية والفرعية لتيسير حركة المرور.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بأن الحملة شملت نقاط تجميع القمامة بوسط المدينة والمداخل الرئيسية، وطريق المعادي الوقف، مؤكدااستمرار هذه الجهود بشكل يومي صباحًا ومساءً بناءً على تكليفات القيادة التنفيذية بالمحافظة، لضمان خلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.



ضبط 8 أطنان دقيق وسكر مجهول المصدر بمصنع حلويات غير مرخص بقنا

​ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، مصنع لإعداد الحلويات بدون ترخيص، وبداخله كميات سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بأقوات المواطنين.

​وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إنه بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشديد الرقابة وتكثيف الضربات ضد المخالفين، تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص.

انتشال جثة طالب غرق فى نهر النيل أثناء السباحة بقنا



تمكن الأهالى من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقاً فى نهر النيل بنطاق مركز نقادة جنوب قنا، وإيداعها مشرحة المستشفى المركزى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع طالب غرقاً فى مياه نهر النيل بمركز نقادة، وتبين أن الطالب نزل مع آخرين للسباحة فى نهر النيل هرباً من حرارة الجو، إلا أنه لم يتمكن من السباحة ولقى مصرعه غرقاً، وجرى انتشال الجثمان.