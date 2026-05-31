للحفاظ على المظهر الحضاري.. محلية الوقف بقنا ترفع 64 طن مخلفات

تمكنت حملة مكبرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف شمال قنا، برئاسة هلال زكي، رئيس الوحدة المحلية، ومشاركة محمد مغربي، نائب رئيس المركز، من رفع 64 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى تمهيد وتطهير الطرق الرئيسية والفرعية لتيسير حركة المرور.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بأن الحملة شملت نقاط تجميع القمامة بوسط المدينة والمداخل الرئيسية، وطريق المعادي الوقف.





وأكد زكى، استمرار هذه الجهود بشكل يومي صباحًا ومساءً بناءً على تكليفات القيادة التنفيذية بالمحافظة، لضمان خلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

وشدد رئيس الوحدة المحلية بالوقف، على أهمية المشاركة المجتمعية ووعي المواطنين في دعم جهود الدولة للحفاظ على النظافة العامة والبيئة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان استدامة المظهر الحضاري للمدينة.



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، باستمرار حملات النظافة المكبرة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بشوارع وميادين مختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل للمنظومة للحفاظ على البيئة، والمظهر الحضاري، والصحة العامة للمواطنين.

