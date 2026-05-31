خلافات الميراث.. الداخلية تكشف ملابسات تعدي خفير على شخص بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنبة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام خفير نظامى بالتعدى على والده بأحد الأراضى الزراعية بالبحيرة.

خلافات الميراث

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجارى نشبت مشادة كلامية بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة بين طرف أول: (خفير نظامى)، وطرف ثان: (شقيقه وزوجته "والدى القائم على النشر") جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الميراث.. وبإستدعاء الطرفين وسؤالهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.