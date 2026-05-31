مصرع ربة منزل إثر اعتداء زوجها عليها بطوخ

شهدت قرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ حادثا مأساويًا حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها طعنا اثر خلافات أسرية بينهما وتم اخطار الاجهزة الامنية بالواقعة وجارى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طوخ وبالفحص تبين ان المتوفاة تدعى " ايمان ص ا " 44 سنة وبها عدة طعنات فى انحاء الجسد وتوصلت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعى " هان ع ن " 49 سنة تاجر موبيليا.

وأن سبب الواقعة وجود خلافات عائلية بين الزوجين اضافت التحريات ان المتوفاة سبق لها الزواج من شخص يدعى " وحيد ا " مدرس وتوفى وتزوجته بعدة المتهم ومرا على زواجهما 13 عاما انتهى بمقتل الزوجة على يده طعنا وتم نقل الجثة للمستشفى وجارى ضبط المتهم.