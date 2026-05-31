بحضور أربعة أساقفة.. تكريم الفائزين بمهرجان الكرازة المرقسية بأسيوط الجديدة

نظمت أسقفية الشباب بالتعاون مع إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة حفل توزيع الكؤوس والدروع على الفائزين في مهرجان الكرازة ٢٠٢٥ والذي حمل شعار "اثْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ"، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بأسيوط الجديدة، وبحضور نيافة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية.

شهد الحفل من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا يوأنس مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (المحرق) والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

وتم توزيع حوالي ٣٩٠ كأسًا ودرعًا على الفائزين والفائزات من أبناء إيبارشيات أسيوط وأبنوب والفتح ومنفلوط وديروط وصنبو والقوصية ومير والوادي الجديد وقرية رزقة دير المحرق وطما وأبو تيج.

كما تم تكريم عدد كبير من الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان في الإيبارشيات المحتفل بها.