شغب ليلة دوري الأبطال.. توقيف 416 شخصًا وإصابة 7 من الشرطة في فرنسا

أعلن وزيرالداخلية الفرنسي لوران نونيز، توقيف ما لا يقل عن 416 شخصًا في أنحاء فرنسا من بينهم 283 في منطقة باريس الكبرى على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت ليل السبت-الأحد خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح نونيز - خلال مؤتمر صحفي - أن الاحتفالات شهدت تجاوزات وأعمال عنف غير مقبولة على الإطلاق..مشيرًا إلى أن مثل هذه الاضطرابات تظل واردة في التجمعات الجماهيرية الكبرى.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن إصابة سبعة من رجال الشرطة، أحدهم في حالة خطيرة بمدينة آجن (جنوب غرب فرنسا) إثر إصابة في الرأس.

كما سُجلت حوادث عنف ونهب في نحو 15 مدينة فرنسية من بينها رين وستراسبورج وكليرمون-فيراند وجرونوبل إضافة إلى توقيفات في مدينة ريمس، وفق ما أعلنه عمدة المدينة.

وأفادت مديرية شرطة باريس بمصادرة 24 مشعلًا ونحو مائة قنبلة يدوية إلى جانب تسجيل أعمال تخريب طالت ست مركبات ومتجرين في منطقة بورت دو سان كلود (غرب العاصمة).

وشهدت باريس أربع محاولات لإغلاق الطريق الدائري، وتعاملت معها قوات الأمن لإعادة فتحه، كما تعرضت عناصر الشرطة للرشق بمقذوفات في محيط جادة الشانزليزيه فيما حاول بعض الأفراد مهاجمة مركز للشرطة في الدائرة الثامنة قبل أن يتم تفريقهم.

وبالقرب من ملعب “بارك دي برانس”، حاول نحو 150 شخصًا اقتحام أحد المداخل، إلا أن تدخل الشرطة حال دون ذلك وأعاد الهدوء سريعًا.

كما اندلعت اشتباكات عند بوابة سان كلود، استخدم خلالها بعض المشجعين قنابل مضيئة، وردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وكانت السلطات الفرنسية قد نشرت نحو 22 ألف عنصر من الشرطة والدرك من بينهم 8 آلاف في باريس وضواحيها، ضمن خطة أمنية مشددة لتأمين هذه الاحتفالات.