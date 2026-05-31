ضربة قوية للبرازيل قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقف نيمار من الودية الأخيرة

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، الجدل بشأن موقف النجم نيمار دا سيلفا من المشاركة في المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وأكد أنشيلوتي، أن نيمار لن يكون حاضرًا في مواجهتي بنما ومصر خلال فترة التوقف الحالية، بسبب استمرار برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في عضلة الساق.

وأوضح المدرب الإيطالي، أن الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي يتابع حالة اللاعب بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد اقترابه من التعافي الكامل قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وقال أنشيلوتي، إن نيمار يتدرب بشكل جيد ويظهر حالة بدنية ومعنوية إيجابية، موضحًا أن الجهاز الفني يتوقع جاهزيته للمشاركة في المباراة الأولى للبرازيل بالمونديال أمام منتخب المغرب، أو على أقصى تقدير خلال الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، استبعاد نيمار من مباراتي بنما ومصر الوديتين، رغم استدعائه للقائمة الأولية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية حاجته لمزيد من الوقت لاستكمال التعافي.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مواجهة ودية أمام منتخب مصر يوم 7 يونيو المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق مشوارهم في كأس العالم.

ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات المغرب وهايتي وإسكتلندا، وسط طموحات كبيرة لاستعادة اللقب العالمي الغائب عن خزائن السامبا منذ عام 2002.