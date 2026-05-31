تشكيل الأفضل في دوري أبطال أوروبا 2026 بعد تتويج باريس باللقب

أسدل الستار عن موسم 2025-2026 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فريق باريس سان جيرمان لقب البطولة أمام منافسه أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح.

وواصل فريق باريس سان جيرمان مشواره المميز بقيادة إنريكي المدير الفني ليحقق اللقب الثاني على التوالي في تاريخه.

واختار سوفا سكور الموقع العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات تشكيل الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا المنقضية.

وشهد تشكيل سوفا سكور تواجد ثنائي فريق باريس صاحب اللقب فقط وهم فيتينا وكفاراتسخيليا بجانب لاعب وحيد من أرسنال وصيف البطولة وهو ماجاليس.

وجاء تشكيل الأفضل في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

تشكيل الأفضل في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى : دافيد رايا

الدفاع : فان دايك " ليفربول " - غونسالو إيناسيو " سبورتنج لشبونة البرتغالي " - جابريل ماجاليس "أرسنال "

الوسط : فيتينا " باريس سان جيرمان " - كفاراتسخيليا " باريس سان جيرمان " - سوبوسلاي "ليفربول " - أوليسيه " بارين ميونخ" - لامين يامال "برشلونة"

الهجوم : مبابي " ريال مدريد " - هاري كين " بايرن ميونخ"