القاهرة الإخبارية: أنشطة عائلية وورش للأطفال تواكب افتتاح حديقة البلفدير التونسية

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن حديقة البلفدير في العاصمة التونسية أعادت فتح أبوابها أمام الزوار بعد إغلاق استمر نحو شهر، خُصص لإنجاز أعمال الصيانة والتنظيف وحماية الحيوانات، إلى جانب تنفيذ عدد من أعمال التهيئة داخل الحديقة، مشيرة إلى أن إعادة الافتتاح ترافقت مع انطلاق مجموعة من الأنشطة الموجهة للزوار في محيط الحديقة.

وأضافت «رمضاني»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن برنامج الافتتاح تضمن العديد من الأنشطة الممتدة على مدار يومين، من بينها ورش للرسم وعروض مخصصة للأطفال، مشيبرة إلى تخصيص أنشطة مرتبطة بالاحتفال بعيد الأمهات في تونس، تضمنت تقديم هدايا للأمهات المتواجدات داخل الحديقة، في إطار الأجواء الاحتفالية المصاحبة لإعادة الافتتاح.

وتابعت، أن بلدية تونس أعلنت عن مجموعة من التجديدات المتعلقة بحديقة البلفدير، من بينها عرض حيوانات جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن بعض هذه الحيوانات تم جلبها من محميات داخل تونس، فيما سيتم استقدام حيوانات أخرى من خارج البلاد، بما يتيح للزوار فرصة مشاهدة أنواع جديدة ويعزز من جاذبية الحديقة.

وأشارت رمضاني، إلى أن حديقة البلفدير تعد أكبر حديقة حيوانات في تونس وتحظى بشعبية كبيرة بين التونسيين، حيث يقصدها الزوار من مختلف المناطق، خاصة خلال العطلات الرسمية والعطل المدرسية مؤكدة أن الحديقة تشهد أجواء عائلية مميزة، مع إقبال الأسر والأطفال على التجول بين أقسامها المختلفة والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والأنشطة الترفيهية المتنوعة.

https://www.youtube.com/shorts/UHn459wiHis?t=3&feature=share