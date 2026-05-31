لامين يامال أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2026

احتل لامين يامال نجم فريق برشلونة المركز الأول في سباق بطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من وداعه للبطولة من دور ربع النهائي أمام فريق أتلتيكو مدريد.

وحصل لامين يامال نجم على أعلى تقييم خلال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 متفوقا على نجوم باريس سان جيرمان وأرسنال الذين وصولوا لنهائي البطولة.

واختار موقع سوفا سكور المتخصص في الأرقام والإحصائيات، لامين يامال كأفضل لاعب في الموسم الأوروبي المنقضي.

ووقع الاختيار على لامين يامال بعد حصوله على تقييم وصل لـ 8.08 متفوقا على مبابي أقرب منافسه بتقييم وصل لـ8.05.

تشكيل الأفضل في دوري أبطال أوروبا 2026

وواصل فريق باريس سان جيرمان مشواره المميز بقيادة إنريكي المدير الفني ليحقق اللقب الثاني على التوالي في تاريخه.

واختار سوفا سكور الموقع العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات تشكيل الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا المنقضية.

وشهد تشكيل سوفا سكور تواجد ثنائي فريق باريس صاحب اللقب فقط وهم فيتينا وكفاراتسخيليا بجانب لاعب وحيد من أرسنال وصيف البطولة وهو ماجاليس.

وجاء تشكيل الأفضل في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

في حراسة المرمى : دافيد رايا

الدفاع : فان دايك " ليفربول " - غونسالو إيناسيو " سبورتنج لشبونة البرتغالي " - جابريل ماجاليس "أرسنال "

الوسط : فيتينا " باريس سان جيرمان " - كفاراتسخيليا " باريس سان جيرمان " - سوبوسلاي "ليفربول " - أوليسيه " بارين ميونخ" - لامين يامال "برشلونة"

الهجوم : مبابي " ريال مدريد " - هاري كين " بايرن ميونخ"