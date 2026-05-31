الغربية تضرب مافيا الخبز المدعم.. ضبط 12.7 ألف رغيف و35 شيكارة دقيق مهرب

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملاتها الرقابية المفاجئة على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان انتظام منظومة الخبز المدعم ووصول الدعم لمستحقيه والتصدي لمحاولات التلاعب والتهريب.

تحرك تنفيذي عاجل 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

حملات تموينية مكبرة 

وجاءت الحملات تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، حيث أسفرت عن ضبط 12 ألفًا و700 رغيف خبز بلدي مدعم تم تجميعها وتحميلها على إحدى المركبات بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملات من ضبط مخالفات خاصة بتجميع والتصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 35 شيكارة دقيق، حيث تم تحرير 3 محاضر لتجميع الدقيق البلدي المدعم، بالإضافة إلى تحرير محضرين للتصرف في الدقيق بالمخالفة للقواعد المنظمة.

تحرك رقابي عاجل

وأسفرت الحملات التموينية المكبرة التي تم تنفيذها على مدار أيام الإجازة عن تحرير أكثر من 90 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية المخالفة، شملت محاضر نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة بيانات أو سجل زيارات، إلى جانب مخالفات عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

ردع مخالفين 

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب في منظومة الدعم، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ لضبط الأسواق والمخابز والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأضاف المحافظ أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير الدعم لمستحقيه، وأن أي محاولة لاستغلال الدعم أو تهريب الدقيق والخبز المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة سيتم التعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون.

تحسين خدمات المواطنين 

ومن جانبه، أوضح المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملات مستمرة تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، مع تكثيف المرور على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج والتزام المخابز بالأوزان والمواصفات القانونية، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

