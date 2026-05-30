محافظ الغربية يعلن انطلاق المرحلة الثانية للموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، انطلاق أعمال المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا استمرار الحملات المكبرة بكافة مراكز ومدن المحافظة للتصدي بكل حسم لأي تعديات أو مخالفات بناء.

وفي أول أيام المرحلة الثانية، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة المحلة الكبرى من تنفيذ إزالة 7 حالات تعدٍ كليّة، شملت 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 5 قراريط و14 سهمًا، إلى جانب إزالة حالة متغيرات مكانية «مبانٍ» على مساحة 50 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 60 مترًا مربعًا.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ تكليفات الدولة باسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على أن أي محاولة للتعدي سيتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون.

وأضاف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن هناك متابعة ميدانية مستمرة على مدار اليوم لرصد أي مخالفات جديدة، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية ساهم في تنفيذ الإزالات المستهدفة بسرعة ودقة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار اليقظة والتعامل الفوري مع أي حالة تعدٍ في المهد، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.