الشروط وإجراءات التقديم .. كيفية كفالة طفل بنظام الأسر البديلة في مصر

نظام الأسر البديلة
نظام الأسر البديلة
خالد يوسف

يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات المطلوبة لرعاية طفل بنظام الأسر البديلة، والذي يعد أحد الأنظمة التي تهدف إلى توفير بيئة أسرية آمنة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يخضع نظام الأسر البديلة لمجموعة من الإجراءات والضوابط القانونية التي تضمن توفير الرعاية المناسبة للأطفال، بداية من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي بشأن قبول الأسرة أو رفضها.

التقديم على رعاية طفل بنظام الأسر البديلة

تبدأ أولى خطوات التقديم من خلال توجه الأسرة إلى إدارة الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة لتقديم طلب الرعاية.

وبعد ذلك تسجل البيانات الخاصة بالأسرة الراغبة في كفالة الطفل تمهيدًا لفحص الطلب واستكمال باقي الإجراءات المطلوبة.

إجراء بحث اجتماعي للأسرة

عقب تقديم الطلب، تقوم إدارة الأسرة والطفولة بطلب إجراء بحث اجتماعي مدعم بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابعة لمحل إقامة الأسرة.

ويهدف هذا البحث إلى التأكد من صحة البيانات المقدمة، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء الأسرة لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للطفل.


فحص الطلب وإصدار القرار

تعرض الطلبات والأبحاث الاجتماعية المؤيدة بالمستندات على اللجنة المختصة، والتي تتولى دراسة الحالة والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، كما يتم إخطار مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدوره، سواء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو من خلال التوقيع الشخصي بالعلم.


وفي حالة موافقة اللجنة، يتم تسليم الطفل للأسرة البديلة بعد توقيع الزوجين على عقد رعاية طفل، يتضمن الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقواعد المنظمة لنظام الأسر البديلة.

إجراءات التظلم في حالة رفض الطلب

في حال رفض الطلب، يحق للأسرة التظلم من القرار خلال شهر واحد من تاريخ الإبلاغ بالرفض، وذلك أمام اللجنة العليا للأسر البديلة.

وتتولى اللجنة العليا دراسة التظلم والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد قرارها نهائيًا وغير قابل للتظلم مرة أخرى. كما يعتبر عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة بمثابة رفض رسمي للطلب.

