الرعاية الصحية: جاهزية كاملة للتعامل مع الحالات الطارئة خلال العيد

أكدت الدكتورة نهي الصناديدي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة تكون حاضرة فى أى أعياد لتكون مطمئنة على المواطنين ، وبالتالي تم انتشار مكثف لفرق الرعاية الصحية الميدانية تسمي بـ"عيد وأطمن".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يتم تواجد فرق طبية فى وسط الحدائق والمتنزهات وبدأت من أول صلاة العيد، والهدف منها التعامل الفوري مع أى حالة طارئة فى الأماكن العامة، واستدعاء فرق طبية أعلي تخصصية فى حالة الحاجة لها.

وتابعت: “فى بعض الأحيان نضطر لنقل المريض لأقرب منشأة صحية، سواء كانت وحدة رعاية أولية أو مستشفى والتواصل المباشر بين الفرق الطبية الموجودة على الأرض وبين الموجودة فى المنشأت، إضافة إلى مسح مبدأي واكتشاف مبكر للأمراض الأكثر شيوعا، وعمل لهم مبادرات رئاسية”.