الرعاية الصحية: متابعة ميدانية لتنفيذ خطة التأمين الطبي في العيد

في إطار استمرار تنفيذ خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتحت شعار «عيد واطمن»، واصلت الهيئة انتشار فرقها الطبية الميدانية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال ثاني أيام العيد، وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين وتعزيز جاهزية الخدمات الصحية بالمناطق الحيوية والأماكن الأكثر ارتيادًا والتجمعات الجماهيرية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفرق الطبية التابعة للهيئة تواصل انتشارها الميداني بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، لتقديم الفحوصات الطبية السريعة والخدمات العلاجية العاجلة، إلى جانب تنفيذ حملات التوعية الصحية والإرشادات الوقائية للمواطنين، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة خلال فترة العيد.

تنفيذ خطة التأمين الطبي

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى استمرار الدفع بفرق ميدانية مكثفة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والمرور الدوري على المنشآت الصحية التابعة للهيئة، للتأكد من انتظام سير العمل واستمرار جاهزية المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة لاستقبال المنتفعين والحالات الطارئة بكفاءة وجودة عالية، مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال وفصائل الدم والمخزون الاستراتيجي بجميع المنشآت الصحية.

وأضاف رئيس الهيئة أن غرف الطوارئ والأزمات المركزية والفرعية بالهيئة منعقدة على مدار الساعة، مع استمرار الربط اللحظي بين المقر الرئيسي وفروع الهيئة بالمحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية والشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ صحي خلال أيام العيد.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي جهود الفرق الطبية والإدارية والعاملين بجميع منشآت الهيئة، مؤكدًا أن استمرار العمل بكفاءة خلال فترات الأعياد والمناسبات يعكس مدى الجاهزية العالية لمنظومة الرعاية الصحية، وحرص الهيئة على توفير خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين في مختلف الأوقات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة وفقًا لأحدث معايير الرعاية الصحية.