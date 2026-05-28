قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في مطروح
هل إعطاء الجزار جلد الأضحية ينقص الثواب.. وما حكم بيع جزء منها؟
نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات
مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على دولة الكويت الشقيقة وتؤكد تضامنها الكامل معها
تعامد الشمس فوق الكعبة.. ظاهرة فلكية نادرة ومميزة بالحرم المكي ثاني أيام العيد
نزل 100 جنيه.. الذهب عيار 21 يسجل 6725 جنيهاً في ثاني أيام العيد
محافظ البحيرة: تشغيل القسطرة المخية وتوفير أسرة عناية جديدة بمستشفى كفر الدوار
وزارة البترول: نتائج إنتاجية مبشرة لبئر غاز مينا غرب-1 بالبحر المتوسط
تحرك عاجل.. الزراعة تفرض طوارئ أيام العيد وتغلق أبواب الفوضى في الأسواق
سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير
رئيس البعثة الرسمية للحج: عودة حجاج القرعة المتعجلين إلى مقار إقامتهم بمكة غدا
معاشات وتقاعد مبكر .. توسيع نطاق الحماية.. تعديلات مرتقبة في التأمينات أمام البرلمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: متابعة ميدانية لتنفيذ خطة التأمين الطبي في العيد

خطة التأمين الطبي
خطة التأمين الطبي
عبدالصمد ماهر

في إطار استمرار تنفيذ خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتحت شعار «عيد واطمن»، واصلت الهيئة انتشار فرقها الطبية الميدانية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال ثاني أيام العيد، وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين وتعزيز جاهزية الخدمات الصحية بالمناطق الحيوية والأماكن الأكثر ارتيادًا والتجمعات الجماهيرية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفرق الطبية التابعة للهيئة تواصل انتشارها الميداني بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، لتقديم الفحوصات الطبية السريعة والخدمات العلاجية العاجلة، إلى جانب تنفيذ حملات التوعية الصحية والإرشادات الوقائية للمواطنين، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة خلال فترة العيد.

تنفيذ خطة التأمين الطبي 

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى استمرار الدفع بفرق ميدانية مكثفة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والمرور الدوري على المنشآت الصحية التابعة للهيئة، للتأكد من انتظام سير العمل واستمرار جاهزية المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة لاستقبال المنتفعين والحالات الطارئة بكفاءة وجودة عالية، مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال وفصائل الدم والمخزون الاستراتيجي بجميع المنشآت الصحية.

وأضاف رئيس الهيئة أن غرف الطوارئ والأزمات المركزية والفرعية بالهيئة منعقدة على مدار الساعة، مع استمرار الربط اللحظي بين المقر الرئيسي وفروع الهيئة بالمحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية والشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طارئ صحي خلال أيام العيد.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي جهود الفرق الطبية والإدارية والعاملين بجميع منشآت الهيئة، مؤكدًا أن استمرار العمل بكفاءة خلال فترات الأعياد والمناسبات يعكس مدى الجاهزية العالية لمنظومة الرعاية الصحية، وحرص الهيئة على توفير خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين في مختلف الأوقات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة وفقًا لأحدث معايير الرعاية الصحية.

عيد واطمن أيام العيد التأمين الصحي الشامل الخدمات الصحية عيد الأضحى المبارك ثاني أيام عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

وزير التربية والتعليم

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

الاسماعيلي

بعد الهبوط رسميا.. 18 لاعبًا في الإسماعيلي يغلقون هواتفهم قبل مواجهة فاركو

هاني شاكر

كرم جبر: أسرة هاني شاكر أحسنت الرد بالصمت.. وحرمت الباحث عن الترند من الشهرة

مضيق هرمز

أمريكا تضرب “هيئة هرمز” وتشدد الخناق على إيران وسط تصاعد التوتر الإقليمي

ترشيحاتنا

الاضحية

أضحية أم عملية نصب؟.. القانون يواجه المتلاعبين بأوزان الماشية

مجلس النواب

فاتورة العلاج بـ«الملايين» تشعل البرلمان.. تحركات نيابية لضبط أسعار المستشفيات الخاصة

تعويض الدفعة الواحدة

طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة في قانون التأمينات 2026.. الحالات المستحقة

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد