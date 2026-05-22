قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونغو تعلن ارتفاع عدد ضحايا إيبولا وسط مخاوف من تفش واسع
بعد إصابة العشرات باختناق.. السيطرة على تسرب الكلور بمحطة مياه البهتيني بالإسماعيلية
الحكومة تحسم الجدل.. هل يستمر تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد خلال يونيو؟
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-5-2026 والقنوات الناقلة
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
في أول يوم بعد قرار تثبيت الفائدة.. سعر الذهب في تعاملات اليوم.. إلي أين وصل الجرام؟
47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية
اتجاه في الزمالك للإبقاء على شيكو بانزا الموسم المقبل
واشنطن تلوح بمنع دخول الأجانب إلى مطارات مدن الملاذ بسبب سياسات الهجرة
الفئران تغزو مطابخ جيش الاحتلال.. قاعدة إسرائيلية تقدم وجبات ملوثة للجنود والوضع كارثي
السعودية تشدد عقوبات الحج المخالف.. غرامات تصل إلى 100 ألف ريال
خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي بالشوارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة الرعاية الصحية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

واصل طلاب برنامج فارم دي بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة الأهلية تقديم نماذج أكاديمية متميزة تعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الجامعة في دمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية والتدريبية.

وشهد مقرر Artificial Intelligence in Pharmacy تنفيذ مجموعة من الأنشطة التطبيقية المتقدمة على مدار 14 أسبوعًا، خاض خلالها الطلاب تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين التعلم التفاعلي والتدريب العملي، بهدف تنمية قدراتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في المجال الصيدلي والرعاية الصحية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء كوادر قادرة على مواكبة مستقبل المهن الصحية.

وتضمنت الأنشطة إنتاج حملات توعوية رقمية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، تناولت التوعية بالاستخدام الرشيد للأدوية والعادات الصحية الخاطئة، إلى جانب إعداد Infographics تفاعلية لأشهر الأدوية تضمنت آلية العمل، والآثار الجانبية، والجرعات الدوائية، والملاحظات الإكلينيكية، بصورة أكاديمية مبتكرة تعكس قدرة الطلاب على تبسيط المعلومات الطبية والصيدلية باستخدام التقنيات الحديثة.

كما نجح الطلاب في تصميم نماذج أولية لتطبيقات ذكية تسهم في تقليل الأخطاء الدوائية وتحسين كفاءة سير العمل داخل الصيدليات، مع التدريب على عمليات التحقق العلمي ومقارنة النتائج بالمعايير المرجعية، بما يعكس وعيًا متقدمًا بمبادئ الجودة والدقة العلمية في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع الصحي.

وامتدت الأنشطة إلى إعداد ملفات تعلم متكاملة “Learning Portfolios” شملت خرائط ذهنية وبطاقات تعليمية ووسائل رقمية داعمة للمذاكرة والبحث العلمي، في تجربة أكاديمية عززت من مهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي والابتكار لدى الطلاب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البرامج الأكاديمية وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، مشيرًا إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي والصيدلي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعداد خريج يمتلك مهارات المستقبل وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع الالتزام الكامل بالمعايير الأخلاقية والمهنية في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار أن ما قدمه طلاب برنامج فارم دي يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي والابتكار، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية محفزة تدعم الإبداع وريادة الأعمال والبحث العلمي في مختلف التخصصات الصحية.

فيما أشارت الدكتورة جيهان المنياوي إلى أن هذه الأنشطة تمثل نموذجًا متطورًا للتعليم الصحي الحديث القائم على التكامل بين العلوم الطبية والتكنولوجيا، مؤكدة حرص القطاع الصحي بالجامعة على دعم الطلاب وتمكينهم من اكتساب مهارات رقمية متقدمة تؤهلهم للتعامل مع التحديات المستقبلية في مجالات الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور خالد مصيلحي أن المقرر استهدف ترسيخ مفهوم الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية بقاء العنصر البشري في صدارة عملية اتخاذ القرار الطبي والصيدلي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة دون الإخلال بالقيم المهنية والإنسانية للممارسة الصحية.

ويأتي ذلك في إطار رؤية جامعة القاهرة الأهلية الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية متطورة تدعم الابتكار والتحول الرقمي، وتسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل القطاع الصحي وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية.

برنامج فارم دي جامعة القاهرة الأهلية كلية الصيدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

رسوم التحويل على إنستاباي 2026

رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم

ترشيحاتنا

روبيو

وزير الخارجية الأمريكي: ترامب غاضب من دول في الناتو بسبب حرب إيران

صورة أرشيفية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ.تل شخصين قرب الحدود مع جنوب لبنان

مجتبى خامنئي

مسؤول رفيع المستوى: قرار خامنئي النهائي عدم تسليم اليورانيوم المخصب لأمريكا

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد