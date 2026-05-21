بعد تثبيت سعر الفائدة.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 بكام؟

استمر استقرار سعر الذهب على انخفاضات الأيام الماضية في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 21-5-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية بعد اعلان البنك المركزي المصري سعر الفائدة قبل قليل.

سعر الذهب اليوم

شهدت محلات الصاغة والسوق المحلية حالة من الإرتياح بعد اعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تحريك للمرة الثانية علي التوالي.

أخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6815 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7788 جنيها للشراء و 7731 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7139 جنيها للشراء و 7087 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6815 جنيها للشراء و 6765 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5841 جنيها للشراء و 5798 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 54.52 ألف جنيه للشراء و 54.12 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4518 دولار للشراء و 4517 دولار للبيع.