فتاة النمسا تتقدم بتظلم للنائب العام لإعادة فتح قضية الفنان محمود حجازي
أبو العينين: مصر وقفت مع وحدة ليبيا وأحبطت محاولات تفكيكها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك
رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم
حدوتة زملكاوية على مر الزمان.. رسالة مثيرة من أحمد جلال إبراهيم بعد الفوز بالدوري
البنك المركزي يشرح الأسباب العالمية لتثبيت سعر الفائدة اليوم.. تفاصيل
مصطفى بكري: أزمة العدادات الكودية مستمرة.. ومطالبات بحل شكاوى الفواتير والغرامات
طقس العيد مفاجأة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة
أبو العينين: العلاقات المصرية الليبية تمتد عبر التاريخ وترتكز على روابط قوية
بعثة إيران تتقدم بطلبات تأشيرات أمريكا وكندا استعدادا لمونديال 2026
سعر اليورو اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اتحاد مقاولي التشييد والبناء: إنشاء كيان منظم للمطورين العقاريين خطوة مهمة لصالح تصدير العقار

هاني حسين

قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنّ إنشاء كيان منظم للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لصالح تصدير العقار الذي تروج له الدولة، وكذلك لصالح المواطن المصري، مؤكداً ضرورة وجود قواعد حاكمة لهذا القطاع، خاصة أن الاستثمار العقاري في مصر منذ أواخر التسعينيات وحتى الآن لا تحكمه ضوابط أو قوانين خاصة تنظم عمله.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الدولة، باعتبارها المانح الوحيد للأراضي، تملك القدرة على إدارة القطاع بشكل كامل، معتبراً أن إصدار هذا الكيان جاء متأخراً كثيراً.

وأوضح عبد الرؤوف أن السوق يضم مطورين كباراً وكيانات محترمة تمتلك خبرات وسوابق أعمال قوية، لكنه انتقد نمط البيع على الخريطة والاعتماد على أموال المواطنين في تمويل المشروعات، مؤكداً أن هذا لا يعد استثماراً عقارياً بالمعنى الحقيقي، لأن المستثمر الحقيقي هو من يحصل على الأرض ويقوم بتطويرها بموارده.

وشدد على ضرورة أن تتولى الدولة مسؤولية إدارة أموال العملاء وصرفها وفق نسب الإنجاز، مع وجود رقابة فنية وهندسية كاملة على التنفيذ، مشيراً إلى أن العقود الحالية يضعها المطورون بأنفسهم بما يمنحهم جميع المزايا على حساب العملاء، الأمر الذي يستوجب وجود عقد موحد وإشراف حكومي يضمن مطابقة المواصفات المتفق عليها في التنفيذ والتشطيب.

وأكد عبد الرؤوف أن وضع القواعد المنظمة للسوق يجب أن يتم من خلال جهة محايدة خارج القطاع، حتى لا تصاغ القوانين بما يخدم مصالح المطورين فقط، موضحاً أن الدولة يجب أن تكون جهة الفصل بين المطور وسير العمل وأموال المواطنين، خاصة أن شراء الوحدة السكنية يمثل "شقا عمر" لكثير من الأسر.

وأشار إلى أهمية الإسراع في تنظيم السوق العقارية دون الإضرار بالمشروعات القائمة حالياً، مؤكداً أن تطبيق أي تشريعات جديدة يجب أن يراعي طبيعة المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين العقاريين.

