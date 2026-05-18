تفاصيل المشدد 15 سنة لعامل بتهمة التعدي على صغيرة داخل عقار بالبساتين

قررت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لاتهامه بالتعدي على صغيرة داخل عقار سكني بمنطقة البساتين، وبالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.





تفاصيل الواقعة



وكان المتهم استغل عودة طفلة 13 عاما بمفردها إلى منزلها بعد شراء مستلزمات منزلية، واستوقفها في بهو العقار متعديا عليها، ففرت الطفلة إلى شقتها منهارة واستغاثت بوالدتها التي سارعت بالاستعانة بالجيران، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم في محيط مسرح الجريمة وتسليمه إلى قسم شرطة البساتين، وهو ما اعتبرته المحكمة تحركا سريعا عزز أدلة الثبوت.





واعترف المتهم بملامسة الطفلة زاعما أنه كان يقصد مساعدتها وهي الرواية التي رفضتها المحكمة لعدم منطقيتها.











