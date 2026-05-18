لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 40 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان في مدينة نصر لـ20 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 40 متهما في القضية رقم 15661 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بالهيكل الإداري بمدينة نصر، لجلسة 20 يوليو المقبل، لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، أنه خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017 وحتى 21 يناير 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي كل منهما قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الخامس ومن الثامن وحتي السادس عشر والتاسع والعشرون والثلاثون ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الأربعون تهمة حيازة أدارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن أحرز كرات إسمنتية مزودة بمسامير حديدة.