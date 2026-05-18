انقطاع المياه بهذه المناطق في القاهرة.. الأربعاء

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه بناء على طلب شركة الصرف الصحى بالقاهرة بقطع المياه عن بعض المناطق بالمرج لقيامها بتنفيذ أعمال تطوير بشبكات الصرف الصحى.



الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (الفلاحه - العوايسه - حوض القصب - الجزيره - اللوادر - حوض المبخرة - الازهار - التوحيد - الترعة السلطوحية)، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء ليل باكر الثلاثاء الموافق ١٩-٥-٢٠٢٦ وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الاربعاء الموافق ٢٠-٥-٢٠٢٦ ولمدة ٦ساعات.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.



سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ .

وتأسف الشركة عن فترة إنقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.

