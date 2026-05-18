وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتعزيز التنمية المستدامة

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن ملف الطاقة النظيفة والمتجددة يشهد اهتمامًا متزايدًا باعتباره أحد القطاعات الواعدة الداعمة للاقتصاد الوطني.

توطين تكنولوجيات الصناعات الاستراتيجية

وأوضح "جمبلاط" خلال لقائه مع الدكتور هاني النقراشي الخبير الدولي في مجال الطاقة المتجددة، أن الوزارة حريصة على بناء شراكات نوعية بالتعاون مع الخبرات الوطنية والعالمية الرائدة في مختلف المجالات ومنها مجال الطاقة المتجددة، اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوطين تكنولوجيات الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل وفق رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية والإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية المتوفرة بشركاتها التابعة، للمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات التنموية بالدولة.