الإنتاج الحربي توقع بروتوكول تعاون مع شركة تركية لتوطين صناعة أجهزة "الهايبر باريك"

شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "باروكس" التركية، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إن هذا البروتوكول يأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي من خلال مشاركة القطاع الخاص و جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن شركة "باروكس" التركية تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في تصميم وتصنيع غرف وأنظمة العلاج بالأكسجين عالي الضغط Hyperbaric Oxygen Therapy.

وأشار إلى أن الاتفاق يستهدف نقل خبرات الشركة التركية وتوطين صناعة أجهزة "الهايبر باريك" داخل مصانع الإنتاج الحربي، من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية وخطوط التصنيع المؤهلة بالمصانع، وأضاف أن تصنيع هذه الأجهزة يستهدف تلبية احتياجات المستشفيات داخل مصر والقارة الإفريقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح "جمبلاط" أن جهاز "الهايبر باريك" يُعد من أهم الوسائل العلاجية المستخدمة في علاج العديد من الحالات المرضية، من بينها: (التسمم بأول أكسيد الكربون، والجروح المزمنة، والتهابات الأنسجة الرخوة، والتهاب العظام، والتقرحات الناتجة عن مرض السكري، والتأهيل من الإصابات الرياضية، ونقص الأكسجين الحاد، وبعض أنواع الأورام السرطانية، والتهاب الأذن الوسطى، وبعض الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى بعض حالات اضطراب التوحد).

من جانبها، أعربت شركة "باروكس" التركية عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدةً بما تمتلكه من قدرات وإمكانات باعتبارها صرحًا صناعيًا وطنيًا رائدًا يدعم الصناعة المصرية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يُمثل هذا التعاون ركيزة أساسية لتبادل الخبرات العلمية والصناعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرات الكوادر البشرية الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.