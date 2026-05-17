الأهلي يستعد لتجديد عقد «الشحات» و«كوكا».. وتأجيل ملف مصطفى شوبير وإمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة في ملف تجديد العقود داخل النادي الأهلي خصوصًا مع اللاعبين الذين ينتهى عقودهم نهاية الموسم الحالي.

وقال “شوبير” في تصريحات إذاعية : حتى اللحظة لم يعقد الأهلي جلسة مع مصطفى شوبير لتجديد أو تمديد عقده ولكن قد تكون النية جيدة بالنسبة للاعب لكن بدون جلسات رسمية.

وأضاف: الأهلي لم يعقد أي جلسة رسمية أيضًا مع إمام عاشور ولكن كان هناك جلسة مع حسين الشحات منذ أيام وسيكون هناك جلسة أخرى لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد .

وأوضح: سيتم عقد جلسة أخرى مع أحمد نبيل كوكا خلال الأيام المقبلة لتمديد التعاقد وهو والشحات على بعد أيام من أن يصبحوا بدون عقد مع أي نادٍ ويتخذوا قرار انضمامهم لأي فريق مجاناً .

واختتم “شوبير” تصريحاته قائلًا: الأهلي تأخر في تجديد عقد كوكا والشحات ولكن التحركات بدأت لإنهاء الملف.