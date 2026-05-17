لجنة الموارد البشرية بجامعة أسيوط الأهلية تناقش تقارير تقويم الأداء

عقدت لجنة الموارد البشرية بجامعة أسيوط الأهلية جلستها لاعتماد تقارير تقويم الأداء الخاصة بالعاملين بالجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة العمل الإداري وتطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق أهداف الجامعة الأكاديمية والتنظيمية.

جاءت الجلسة برئاسة الدكتور محمد سيد، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، وبحضور أعضاء اللجنة، الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور سامح عبد السلام مصطفى، المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور عبد الغفار أبو العيون جابر علي مهران، المشرف العام على إدارة الشئون القانونية والمستشار القانوني لجامعة أسيوط الأهلية، ومصطفى حسن، أمين عام الجامعة، ورحاب فاروق حسن عبد الله، مدير الموارد البشرية بجامعة أسيوط الأهلية، وعبد الرحمن محمد حسين، عضو إدارة الشئون القانونية، وأحمد محمود هاشم، سكرتير أعمال اللجنة.

وشهدت الجلسة مناقشة واعتماد تقارير تقويم الأداء للعاملين، مع التأكيد على تطبيق معايير الشفافية والموضوعية في التقييم، بما يعزز مناخ العمل الإيجابي ويحفّز على التميز والارتقاء بمستوى الأداء داخل مختلف قطاعات الجامعة.

وأكد الدكتور محمد سيد، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي، مشيرًا إلى أن اعتماد تقارير تقويم الأداء يأتي في إطار ترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية وتحفيز العاملين على مواصلة الأداء المتميز بما يدعم رسالة الجامعة التعليمية والتنموية.

من جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن الجامعة تعمل على تطبيق نظم تقييم حديثة تضمن العدالة والموضوعية، وتسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي، مؤكدًا أن تطوير بيئة العمل يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف الجامعة وخططها المستقبلية.

وأشار مصطفى حسن، أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، إلى أن لجنة الموارد البشرية تواصل جهودها في متابعة وتطوير منظومة العمل الإداري، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة داخل الجامعة، لافتًا إلى أن تقارير تقويم الأداء تُعد أداة مهمة لدعم التطوير المستمر وتحسين بيئة العمل.

وأكدت اللجنة في ختام أعمالها أهمية الاستمرار في تطوير منظومة الموارد البشرية ودعم الكوادر الإدارية، بما يتماشى مع استراتيجية جامعة أسيوط الأهلية نحو تحقيق الجودة والتميز المؤسسي.