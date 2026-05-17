قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز جديد في تاريخ مصر .. الرئيس السيسي يفتتح الدلتا الجديدة لزراعة 2.2 مليون فدان.. المشروع يدعم الأمن الغذائي
بهاء الغنام: مستقبل مصر يدرس فرصا استثمارية في إفريقيا ويدعم الشركات المتعثرة لتعزيز التنمية
الذهب يتراجع 3.4% محليًا و160 جنيها لعيار 21 خلال أسبوع مع صعود الدولار
بهاء الغنام: الدلتا الجديدة منصة متكاملة لدعم القطاع الخاص وسوق المال والتنمية الاقتصادية في مصر
احتجزه بلا طعام.. تضامن الإسكندرية تنقذ طفلا من تعذيب والده المدمن
الدلتا الجديدة.. أكبر مشروع زراعي وتنموي في تاريخ مصر لبناء اقتصاد مستدام وأمن غذائي متكامل
سامح الحفني : مصر تمضي بخطى عملية نحو التحول الأخضر في قطاع الطيران
بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل
في أقدام لاعبيه.. سيناريوهات تتويج الزمالك بلقب الدوري بعد خسارة الكونفدرالية
من كان السينمائي.. أصغر فرهادي: ما يحدث مع الضحايا المدنيين فى إيران مأساوي
الغنام: السد العالي صمام أمان المياه وفقدنا 1.7 مليون فدان خلال 70 عامًا وفق تقارير الفاو
4 ملايين متر خرسانة و121 ألف عمود كهرباء.. تفاصيل الأعمال الهندسية بالدلتـا الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غموض يحيط بمستقبل جوارديولا.. تقارير تؤكد اقتراب نهاية رحلته مع مانشستر سيتي

جوارديولا
جوارديولا
إسلام مقلد

تزايدت حالة الجدل حول مستقبل المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، في ظل تقارير صحفية تتحدث عن اقتراب نهاية رحلته التاريخية مع النادي الإنجليزي بعد سنوات طويلة من النجاحات والبطولات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، فإن هناك شعورًا قويًا داخل الأوساط الكروية بأن الأسبوع الحالي قد يكون الأخير لجوارديولا على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي، بعدما قضى قرابة 10 سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية.

تجنب منح إجابة حاسمة

ورغم تصاعد التكهنات، يواصل المدرب الإسباني تجنب منح إجابة حاسمة بشأن مستقبله، حيث أثارت تصريحاته الأخيرة الكثير من علامات الاستفهام.

تتويج مانشستر سيتي باللقب العشرين 

وجاءت التساؤلات بقوة عقب تتويج مانشستر سيتي باللقب العشرين تحت قيادة جوارديولا، بعد الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما وجهت له شبكة تي إن تي سبورتس سؤالًا مباشرًا بشأن رحيله.

شائعات

وبدا جوارديولا متفاجئًا من السؤال، حيث رد قائلًا: “شائعات؟”، قبل أن يغادر سريعًا مبتسمًا وهو يقول: "أتمنى لكم أمسية سعيدة".

تكرار الغموض

وتكرر الغموض ذاته خلال مؤتمر صحفي سابق، عندما سُئل عما إذا كانت مواجهة النهائي على ملعب ويمبلي ستكون الأخيرة له كمدرب لمانشستر سيتي، ليرد بابتسامة غامضة: "ما زال يتبقى عام في عقدي"، قبل أن يغادر القاعة مباشرة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عبارة "لدي عقد" أصبحت الرد المعتاد من جوارديولا منذ الكشف عن تواصل إدارة مانشستر سيتي مع مساعده السابق إنزو ماريسكا، تحسبًا لاحتمالية رحيل المدرب الإسباني.

كما تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو ظهر خلاله جوارديولا في مقابلة مع بي بي سي، حيث أكد استمراره حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه تجنب الحديث بشكل واضح عن الموسم المقبل، ما زاد من حالة الغموض حول مستقبله.

يستعد للرحيل

وأكدت "ذا أتلتيك" أن عدة مصادر داخل مانشستر سيتي، من أقسام مختلفة بالفريق الأول، أشارت إلى أن جوارديولا يستعد بالفعل للرحيل بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي بدأت فيه إدارة النادي اتخاذ بعض الترتيبات تحسبًا لهذا السيناريو.

كما اعتبرت الصحيفة أن الأنباء المتعلقة برحيل مدرب اللياقة البدنية لورينزو بونافينتورا، المقرب من جوارديولا، قد تكون مؤشرًا إضافيًا على احتمالية انتهاء حقبة المدرب الإسباني داخل النادي السماوي.

ويُعد جوارديولا أحد أنجح المدربين في تاريخ مانشستر سيتي، بعدما قاد الفريق لتحقيق عدد كبير من البطولات، ونجح في بناء مشروع كروي وضع النادي ضمن كبار أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

بيب جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يطلق القافلة 197لدعم الفلسطينيين وتضم 3,961 طن مساعدات

المتحف القومي للحضارة المصرية

فعالية ثقافية بالمتحف القومي للحضارة المصرية لتعزيز الوعي التراثي والحضاري

تقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الائتلاف المصري يطلق حوارا لتقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد