غموض يحيط بمستقبل جوارديولا.. تقارير تؤكد اقتراب نهاية رحلته مع مانشستر سيتي

تزايدت حالة الجدل حول مستقبل المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، في ظل تقارير صحفية تتحدث عن اقتراب نهاية رحلته التاريخية مع النادي الإنجليزي بعد سنوات طويلة من النجاحات والبطولات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، فإن هناك شعورًا قويًا داخل الأوساط الكروية بأن الأسبوع الحالي قد يكون الأخير لجوارديولا على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي، بعدما قضى قرابة 10 سنوات حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية.

تجنب منح إجابة حاسمة

ورغم تصاعد التكهنات، يواصل المدرب الإسباني تجنب منح إجابة حاسمة بشأن مستقبله، حيث أثارت تصريحاته الأخيرة الكثير من علامات الاستفهام.

تتويج مانشستر سيتي باللقب العشرين

وجاءت التساؤلات بقوة عقب تتويج مانشستر سيتي باللقب العشرين تحت قيادة جوارديولا، بعد الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما وجهت له شبكة تي إن تي سبورتس سؤالًا مباشرًا بشأن رحيله.

شائعات

وبدا جوارديولا متفاجئًا من السؤال، حيث رد قائلًا: “شائعات؟”، قبل أن يغادر سريعًا مبتسمًا وهو يقول: "أتمنى لكم أمسية سعيدة".

تكرار الغموض

وتكرر الغموض ذاته خلال مؤتمر صحفي سابق، عندما سُئل عما إذا كانت مواجهة النهائي على ملعب ويمبلي ستكون الأخيرة له كمدرب لمانشستر سيتي، ليرد بابتسامة غامضة: "ما زال يتبقى عام في عقدي"، قبل أن يغادر القاعة مباشرة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عبارة "لدي عقد" أصبحت الرد المعتاد من جوارديولا منذ الكشف عن تواصل إدارة مانشستر سيتي مع مساعده السابق إنزو ماريسكا، تحسبًا لاحتمالية رحيل المدرب الإسباني.

كما تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو ظهر خلاله جوارديولا في مقابلة مع بي بي سي، حيث أكد استمراره حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه تجنب الحديث بشكل واضح عن الموسم المقبل، ما زاد من حالة الغموض حول مستقبله.

يستعد للرحيل

وأكدت "ذا أتلتيك" أن عدة مصادر داخل مانشستر سيتي، من أقسام مختلفة بالفريق الأول، أشارت إلى أن جوارديولا يستعد بالفعل للرحيل بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي بدأت فيه إدارة النادي اتخاذ بعض الترتيبات تحسبًا لهذا السيناريو.

كما اعتبرت الصحيفة أن الأنباء المتعلقة برحيل مدرب اللياقة البدنية لورينزو بونافينتورا، المقرب من جوارديولا، قد تكون مؤشرًا إضافيًا على احتمالية انتهاء حقبة المدرب الإسباني داخل النادي السماوي.

ويُعد جوارديولا أحد أنجح المدربين في تاريخ مانشستر سيتي، بعدما قاد الفريق لتحقيق عدد كبير من البطولات، ونجح في بناء مشروع كروي وضع النادي ضمن كبار أوروبا خلال السنوات الأخيرة.