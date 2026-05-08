جوارديولا يزف بشرى سارة لمنتخب كرواتيا قبل كأس العالم

عاد الكرواتي جوشكو جفارديول، مدافع فريق مانشستر سيتي، إلى التدريبات بعد غياب دام أربعة أشهر بسبب كسر في الساق، إذ صرّح بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول، اليوم الجمعة، بأنه يأمل أن يكون المدافع جاهزًا للمشاركة في كأس العالم مع كرواتيا.

وخضع جفارديول لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في ساقه اليمنى خلال مباراة التعادل 1-1 مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في 4 يناير.

أثارت هذه الإصابة الشكوك حول مشاركة جفارديول في كأس العالم التي تنطلق في 11 يونيو، لكن جوارديولا أكد أن المدافع متعدد المراكز "بحالة جيدة" بعد ظهوره في حصة تدريبية يوم الخميس.

موقف جفارديول

وقال جوارديولا: "في الموسم الماضي، كان جفارديول اللاعب الأهم بالنسبة لنا عندما عانينا من إصابات عديدة - لعب جميع المباريات، وفي النهاية، قرر جسده التوقف، أنا سعيد بعودته، آمل أن يساعدنا في الجزء الأخير من الموسم وأن نساهم في كأس العالم مع كرواتيا، وأن نراه في أفضل حالاته الموسم المقبل".

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وصرّح جوارديولا بأن هناك احتمالاً لعودة رودري بعد أن أبعدته إصابة في أوتار الركبة عن المباريات الثلاث الأخيرة، بما في ذلك التعادل المكلف 3-3 أمام إيفرتون يوم الاثنين.

وبذلك، أصبح السيتي، صاحب المركز الثاني، متأخرًا بخمس نقاط عن آرسنال، مع مباراة مؤجلة، أما آرسنال، فلديه ثلاث مباريات متبقية، وقد استعاد صدارة سباق اللقب.

كما سيواجه السيتي نظيره تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 16 مايو.