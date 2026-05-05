بيان رسمي من مانشستر سيتي بشان الإساءات العنصرية

أعلن نادي مانشستر سيتي بيان رسمي بشان الإساءة العنصرية التي تعرض لها أنطوان سيمينيو أمس الاثنين، خلال مواجهة إيفرتون بالاضافه لتعرض زميله مارك غيهي لإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللقاء

وجاء بيان مانشيتر سيتي كالتالي :

"مانشستر سيتي يدين بشدة الإساءة العنصرية الموجهة تجاه أنطوان سيمينيو في مباراة الأمس. نرحب بالإجراء السريع الذي اتخذته إيفرتون والشرطة لتحديد الشخص المسؤول. "

“نحن نشعر خيبة أمل لا يصدق لسماع أن مارك غويهي تعرض لسلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي العنصرية الحقيرة الليلة الماضية. سنواصل تقديم دعمنا الكامل لكل من أنطوان ومارك ولن نقبل أبدا التمييز من أي نوع في لعبتنا. ”