تشكيل الخليج أمام الهلال.. بويت يراهن على كينج وفورتونيس في مهمة صعبة بالدوري السعودي

أعلن الأوروجوياني جوستافو بويت المدير الفني لفريق الخليج، التشكيل الرسمي لمواجهة الهلال، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويدخل الخليج المباراة بطموح كبير رغم صعوبة المواجهة، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية مؤخرًا، وتحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

تشكيل الخليج أمام الهلال

وجاء تشكيل الخليج كالتالي:

في حراسة المرمى: موريس

خط الدفاع: بيدرو ريبوتشو – الخيبري – الحافظ – العسيري

خط الوسط: ديميتريوس كوربيليس – كاناباه – كونستانتينوس فورتونيس

خط الهجوم: جوشوا كينج – فيرنانديز – حمزي.

ويراهن بويت على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، في ظل امتلاك الفريق عناصر قادرة على استغلال أنصاف الفرص، وعلى رأسها كينج الذي يمثل القوة الضاربة في الخط الأمامي.

ويسعى الخليج للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، سواء بتحقيق الفوز أو اقتناص نقطة التعادل، في مباراة تمثل اختبارًا قويًا لقدرة الفريق على مجاراة الكبار، خاصة في ظل اشتعال المنافسة في جدول الترتيب مع اقتراب نهاية الموسم.