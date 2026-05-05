شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ أسرة هاني شاكر

وجهت الفنانة شريهان رسالة دعم لزوجة الفنان الراحل هاني شاكر، وابنه شريف وأحفاده، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع أكس .

و كتبت شريهان : اللهم يا حي يا قيوم ثبت قلب زوجته السيدة نهلة توفيق حبيبتي وصديقتي الغالية، وابنه شريف وأحفاده وكل أسرته الكريمة، اللهم صبرهم على فقدهم ومصابهم الجلل.. اللهم اربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة وألهمهم الصبر والسلوان، وامنحهم الرضا بقضائك، وثبّتهم على القول الثابت، وكن لهم معيناً وسنداً في مصابهم ومصابنا، في فقيد الفن المصري والعربي، المطرب الكبير هاني شاكر ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.

و أضافت :اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه.. في سلام وأمان الله ورحمته وفردوسه الأعلى إن شاء الله يا هاني.

وتوفى، الفنان الكبير هانى شاكر، ظهر الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وكان هانى شاكر قد نُقل فى وقت سابق إلى أحد المستشفيات فى باريس لاستكمال رحلة علاجه، بعد أن مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة.

وخلال الأيام الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على إثرها لعملية استئصال كامل، أعقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته، رغم تسجيل تحسن طفيف فى أعقاب الجراحة.