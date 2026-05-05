أول ظهور لأسرة هاني شاكر في مطار باريس استعدادا لنقل جثمانه إلى القاهرة

غادرت قبل قليل أسرة الفنان هاني شاكر العاصمة الفرنسية باريس باتجاه القاهرة برفقة جثمان الفنان الراحل،الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي.

ورصدت عدسة صدى البلد أول ظهور لأسرة الفنان الراحل هاني شاكر في مطار باريس استعدادا لنقل جثمانه إلى القاهرة،وسط حاله من الحزن.

وتوفى، الفنان الكبير هانى شاكر، ظهر الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وكان هانى شاكر قد نُقل فى وقت سابق إلى أحد المستشفيات فى باريس لاستكمال رحلة علاجه، بعد أن مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة.

وخلال الأيام الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على إثرها لعملية استئصال كامل، أعقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته، رغم تسجيل تحسن طفيف فى أعقاب الجراحة.