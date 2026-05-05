من حنان ترك لجومانا مراد.. نجمات تألقن فى كليبات الراحل هاني شاكر

حرص الفنان الراحل هاني شاكر على تقديم كليبات غنائية تحمل طابعا دراميا وإنسانيا، واستعان خلالها بعدد من النجمات اللاتي شاركنه البطولة في أعماله التى لاقت اعجاب عشاقه ومحبيه.

حنان ترك

ومن أبرز هذه الوجوه الفنانة حنان ترك التي ظهرت في كليب "ولا كان بأمري ولا بأمرك" عام 1994، حيث قدمت دور راقصة باليه في واحدة من أشهر الأغاني الرومانسية التي حققت انتشارا واسعا وقتها.

زينة

كما شاركت الفنانة زينة في بطولة كليب "لو بتحب حقيقي صحيح"، والذي جرى تصويره داخل دار الأوبرا المصرية، وظهر العمل بطابع بصري أنيق عكس أجواء الأغنية الرومانسية.

شيرين

أما الفنانة شيرين، فقد تألقت في كليب "الحلم الجميل" الذي عرض عام 1998، وحقق نجاحا لافتا، ليصبح واحدا من الكليبات المرتبطة بذاكرة جيل كامل من عشاق الأغاني العاطفية.

غادة عادل

وظهرت الفنانة غادة عادل بطلة لكليب "تخسري" عام 1997، وذلك فى بدايتها الفنية حيث لفتت الأنظار بحضورها المختلف قبل انطلاقتها القوية في عالم التمثيل.

راندا

وشهد العام نفسه مشاركة الفنانة راندا في كليب "معقول نتقابل تاني"، والذي ظهر فيه هاني شاكر بشخصية رسام يعيش قصة حب مليئة بالمشاعر.

جومانا مراد

كما استعان هاني شاكر بالفنانة السورية جومانا مراد في كليب "هو أنا أنسى" عام 2011، بينما شاركت الفنانة السورية الراحلة راندا مرعشلي في بطولة كليب "بتحبيه" الذي عرض عام 2005.