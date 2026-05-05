اوبرا الأسكندرية تجمع روائع وردة وبليغ فى سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى يضم باقة من الأيقونات والروائع التى تعاون خلالها الموسيقار بليغ حمدى مع الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية ومطربين آخرين وذلك فى السابعة والنصف مساء الخميس 7 مايو على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية .

منها العيون السود، تخونوه، التوبة، عيون بهية، يا أهل الهوى، وحشتونى، حلوة بلادى، بوابة الحلوانى وغيرها .. آداء يمنى حسن، مصطفى سعد، آلاء أيوب، ياسر سعيد ،ولاء طلبة، أمير رفاعى، ندى غالب، محمد الخولى .

يأتى الحفل فى سياق رؤية دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى إبراز ثراء التراث الغنائى والموسيقى وإعادة إحياء أعمال عمالقة الكلمة والنغم الذين أسهموا بإبداعاتهم الخالدة فى تشكيل وجدان المجتمع حيث تمثل مؤلفاتهم أحد أبرز ملامح الهوية العربية وتجسيدا لقيمها الفنية والثقافية الراسخة .