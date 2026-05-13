فضل يوم عرفة.. أعظم أيام الدنيا وكنز المغفرة والرحمة

يوم عرفة من أعظم الأيام المباركة في الإسلام، فهو يوم الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء، وفي يوم عرفة يتجلى فضل الله على عباده بالعتق من النار ومضاعفة الحسنات، ويحرص المسلمون في يوم عرفة على الإكثار من الدعاء والذكر والصيام والعمل الصالح لما لهذا اليوم من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، ويبحث كثيرون عن فضل يوم عرفة، وأفضل الأدعية المستحبة فيه، وفضل صيام يوم عرفة لغير الحاج وفي السطور التالية نتعرف على فضل هذا اليوم المبارك.

فضل يوم عرفة

ومن جانبها، ذكرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي عددا من فضل يوم عرفة ومنها:

إكمال الدين وإتمام النعمة: ففي هذا اليوم الخالد، تُوجت الرسالة واكتمل البنيان؛ ليكون عرفة شاهدًا على أعظم إعلان رباني بتمام النعمة وكمال الدين لأمة الإسلام.

مباهاة الله بأهل الموقف للحجاج: ففي مشهد مهيب تتجلى فيه عظمة الخالق، حين يباهي الله ملائكة السماء بعباده الذين أتوه شعثًا غبرًا، معلنًا للعالمين فضل الافتقار بين يديه.

تكفير الذنوب للحاج ولغير الحجاج: لأن أبرز ما ورد في فضل يوم عرفة أنه بوابة واسعة لمحو عثرات الماضي وبناء مستقبل مشرق، حيث يغسل الله ذنوب عامين بصيام يوم واحد، ويمحو خطايا العمر بوقفة إخلاص.

يوم العتق الأكبر من النار: إنه يوم "الجائزة الكبرى" الذي تتسابق فيه القلوب نحو النجاة؛ فلا يوجد يوم يمنُّ الله فيه بالعتق من النيران أكثر من يوم عرفة، لا يوجد يوم في السنة يُعتق فيه رقاب من النار مثل يوم عرفة؛ فهو يوم "الجائزة الكبرى".

سبب تسمية جبل عرفة

ومن جانبها، وضحت وزارة الأوقاف، سبب تسمية جبل الرحمة، مشيرة إلى الأقوال تعددت في سبب تسمية جبل عرفة بهذا الاسم، وكلها تحمل معاني روحانية عميقة وذكرت عددا من أقوال العلماء حول سبب التسمية ومنها:

جاء في المحكم والمحيط: "وعَرَفةُ وعَرَفاتٌ: مَوضِع بِمَكَّة معرفَة، ... قيل: سميت عَرَفَة ؛ لِأَن النَّاس يَتَعَارَفُونَ بِهِ، وَقيل: سمي عَرَفَة؛ لِأَن جِبْرِيل عليه السلام طَاف بإبراهيم صلى الله على مُحَمَّد وَعَلِيهِ، فَكَانَ يرِيه الْمشَاهد، فَيَقُول لَهُ: أعَرَفْتَ أعَرَفْتَ؟ فَيَقُول إِبْرَاهِيم: عَرَفْتُ عَرَفْتُ، وَقيل: لِأَن آدم - عليه السلام - لما هَبَط من الْجنَّة، وَكَانَ من فِرَاقه حَوَّاء مَا كَانَ فلقيها فِي ذَلِك الْموضع عَرَفَها وعَرَفَتْه" [ المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، (٢/١١٢)].

سبب تسمية عرفة بـ جبل الرحمة

وأشارت الأوقاف إلى جبل عرفة يُطلق عليه أيضًا اسم "جبل الرحمة"؛ لأن الموقف فيه سبب لنزول الرحمة الإلهية والمغفرة.

واستدلت الأوقاف، على ذلك، بما جاء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيزٍ -رضي الله عنه - ، أن سيدنا رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - ، قَالَ: «مَا رؤي الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلَا أَدْحَرُ، وَلَا أَحْقَرُ، وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يرَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ ........» [موطأ الإمام مالك:١٤٦١].

أفضل الأدعية المستحبة في يوم وقفة عرفات