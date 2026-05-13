خلال زيارة ترامب إلى بكين.. ديمقراطيون بالكونجرس يضغطون لإتمام صفقة أسلحة ضخمة لتايوان

طالب كبار الديمقراطيين في 4 لجان داخل مجلس النواب الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمضي قدماً في صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، مؤكدين ضرورة عدم السماح للصين بالتأثير على سياسة واشنطن تجاه الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وجاءت الرسالة، التي كُشف عنها، الأربعاء، بالتزامن مع وصول ترامب إلى بكين لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وسط تصاعد التوترات بشأن ملف تايوان.

وتعارض الصين بشدة أي صفقات تسليح أمريكية لتايوان، معتبرة الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

بينما تنص القوانين الأمريكية على “تزويد تايبيه بالقدرات الدفاعية اللازمة لحماية نفسها”.

وكان ترامب قد أعلن، الإثنين، أنه سيبحث قضية تايوان مع نظيره الصيني خلال زيارته؛ ما أثار مخاوف داخل الأوساط السياسية الأمريكية من أن تؤدي أي تنازلات أو تفاهمات غير محسوبة إلى إضعاف التزام واشنطن تجاه تايوان.