بالتزامن مع زيارة ترامب.. رصد ناقلة نفط صينية عملاقة تعبر مضيق هرمز

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مواقع دولية متخصصة في تتبع حركة السفن، عن عبور ناقلتي طاقة إحداهما مرتبطة بإيران والأخرى صينية، لمضيق هرمز، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍ واضح للإجراءات الأمريكية المشددة المفروضة على حركة صادرات الطاقة الإيرانية، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية دولية.

وأظهرت البيانات أن ناقلة غاز البترول المسال «تارا غاز»، المرتبطة بطهران، نجحت في اجتياز ما يعرف بخط الحصار البحري الأمريكي، حيث واصلت إبحارها خلال الساعات الماضية باتجاه بحر العرب، بعد تحميلها شحنة من الغاز الإيراني مطلع مايو الجاري.

ووفقاً للتقارير، تُعد «تارا غاز» من أوائل الناقلات التي تمكنت من تجاوز القيود الأمريكية المفروضة منذ بدء تطبيق الإجراءات الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد قطاع الطاقة الإيراني.

وفي تطور متزامن، رصدت أنظمة الملاحة البحرية تحرك ناقلة النفط الصينية العملاقة «يوان هوا» شرقاً عبر مضيق هرمز صباح الأربعاء، بالتزامن مع زيارة ترامب إلى الصين، ما أثار اهتماماً واسعاً بشأن توقيت العبور ودلالاته السياسية والاقتصادية.

وتشير سجلات الملاحة إلى أن الناقلة الصينية كانت قد رست في ميناء عسلوية الإيراني نهاية فبراير الماضي، قبل أن تواصل تحركاتها داخل مياه الخليج خلال الأشهر الأخيرة، فيما كان آخر توقف معلن لها في أحد الموانئ الإماراتية خلال مارس الماضي.