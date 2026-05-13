فيتنام تطلب من أمريكا السماح بمرور ناقلة من مضيق هرمز

قالت ​شركة بتروفيتنام أويل، الذراع التجارية لشركة النفط الحكومية الفيتنامية، في رسالة، يوم ‌الثلاثاء، إنها طلبت من البحرية الأمريكية السماح لناقلة نفط خام محملة بنفط عراقي بالمرور عبر مضيق هرمز؛ لتزويد مصفاة فيتنامية بإمدادات بالغة الأهمية، وسط حصار تفرضه الولايات المتحدة على الخليج، بحسب “رويترز”.

وأظهرت بيانات تتبع ⁠السفن على منصة مارين ترافيك، يوم الثلاثاء، أن ناقلة النفط العملاقة (أجيو فانوريوس 1)، التي ترفع علم مالطا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام، أبحرت من مضيق هرمز في 10 مايو وكانت تعبر خليج عمان قبل أن تعود أدراجها في 11 مايو.

ووسع الجيش الأمريكي الحصار البحري المفروض على إيران، ليشمل الشحنات التي يعتبرها مهربة، لكنه قال إن صادرات النفط الأخرى من الخليج يمكنها المرور بحرية.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان، ردا على استفسار من رويترز بشأن ناقلة النفط: "أعادت القوات الأمريكية توجيه السفينة كجزء من إنفاذ الحصار المستمر ضد إيران".

ولم يتضح من البيان ما إذا كانت البحرية الأمريكية ستسمح في نهاية المطاف للناقلة بالانطلاق إلى فيتنام.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن ‌السفينة ⁠أبحرت عبر مضيق هرمز يوم الأحد مستخدمة الممر الذي خصصته إيران لناقلات النفط.