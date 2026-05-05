أطفال الأعمال التلفزيونية والسينمائية مع إسعاد يونس

في حلقة خاصة مليئة بالبهجة والحنين، تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، يوم الأحد المقبل، مجموعة من ألمع الأطفال النجوم الموهوبين الذين خطفوا الأنظار في الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمشاركين في أعمال رمضان مؤخرًا، ونجحوا في ترك بصمة مميزة لدى الجمهور.

تجمع الحلقة نخبة من المواهب الصغيرة، وهم: نورين حازم عمر، ولوليا هشام، وبيلا حنون، وسيرين أدهم، ويوسف البدري، وعلي السكري.

خلال اللقاء، يكشف الأطفال كواليس مشاركتهم في أهم الأعمال، وأصعب المواقف التي واجهوها أثناء التصوير، إلى جانب لحظات طريفة ومواقف إنسانية تجمعهم بنجوم كبار في مواقع التصوير.

كما تتضمن الحلقة فقرات ممتعة، منها ألعاب خفيفة، وأسئلة سريعة تكشف الجانب العفوي لهؤلاء النجوم الصغار، بالإضافة إلى استعراض مواهبهم المتنوعة ما بين التمثيل والغناء والتقليد.