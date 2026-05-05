قصة صعود عماد حمدي.. من موظف بسيط إلى أسطورة السينما المصرية

نقلت صفحة الإعلامي الراحل وجدي الحكيم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قصة ملهمة عن الفنان الراحل عماد حمدي، كشف فيها تفاصيل رحلته من موظف حكومي إلى واحد من أبرز نجوم السينما المصرية.

وجاء في الرواية أن عماد حمدي بدأ حياته موظفًا في الحكومة، ثابتًا على درجة وظيفية مستقرة، وكان يمكن أن يصل إلى مناصب رفيعة مثل وكيل وزارة أو وزير، لكنه كان يحمل حلمًا مختلفًا تمامًا، حيث كان شغوفًا بعالم الفن والتمثيل.

وأوضح أنه حاول لسنوات طويلة الاقتراب من الوسط الفني، وطلب العمل داخل “استوديو مصر” ليس ممثلًا في البداية، بل كموظف فقط ليكون قريبًا من الفنانين والمخرجين، لكنه واجه رفضًا متكررًا استمر لثماني سنوات كاملة دون أي فرصة حقيقية للظهور.

ورغم ذلك لم يستسلم، وظل يسعى حتى جاءت الصدفة الفاصلة، حين شاهده مساعد مخرج في أول تجربة إخراجية له خارج الاستوديو، دون أن يعرف أنه موظف هناك، فعرض عليه المشاركة في عمل فني، ليبدأ من هنا مشواره الحقيقي في التمثيل وهو في سن 37 عامًا.

واختتمت الصفحة القصة بالتأكيد على أن تجربة عماد حمدي تحمل رسالة واضحة للشباب مفادها أن الإصرار وعدم اليأس قد يصنعان طريق النجاح مهما تأخر الوقت.