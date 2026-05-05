عمرو القاضي: شيخ النخاسين بفيلم "أسد" شخصية قاسية تتخفى وراء التدين

بعد تعاونهما في مسلسل Moon Knight، يشارك الفنان عمرو القاضي المخرج محمد دياب من خلال فيلم "أسد"، ليخوض تحديا فنيا بتجسيد شخصية "شيخ النخاسين" في الفيلم المقرر عرضه في دور السينما المصرية بدء من 14 مايو الجاري، وفي العالم العربي من 21 مايو.

تفاصيل شخصية عمرو القاضي بفيلم أسد

ويقدم عمرو القاضي في فيلم "أسد" دور جعفر شيخ النخاسين والذي يحاول منع ثورة العبيد- بقيادة أسد الشخصية المحورية في الفيلم- لأنها تهدد تجارته وأساس ثروته ونفوذه.

وحول مشاركته في "أسد" قال عمرو القاضي إنها ليست المرة الأولى التي يشارك في أعمال تاريخية، لكن شخصية" شيخ النخاسين" التي يؤديها في فيلم" أسد" كانت تحديا بالنسبة إليه؛ فهو تاجر بضاعته البشر ويمتلك صفات شخصية مركبة تجمع بين القسوة والصرامة والدهاء والهيبة، في الوقت نفسه تجده مدعي أخلاق ومتدين يتحدث كما لو كان يراعي أحكام الدين في معاملة الرقيق في حين أن ما يفعله ضد أي عقيدة، أو مبادئ إنسانية.

وأضاف أن مشاركته في فيلم "أسد" تطلبت منه القراءة عن الفترة التاريخية التي تدور فيها أحداث الفيلم في القرن التاسع عشر وتحديدا عن تجارة النخاسة، ومهنة شيخ النخاسين والطريقة التي تعاملوا بها مع قرار الخديوي إلغاء العبودية والذي يعد تهديدا مباشرا لسلطتهم، والتدريب على لغة الجسد ونبرة الصوت التي تظهر سمات الشخصية والتناقض بين مظهر التدين وسلوكه العنيف، إضافة إلى مشاهد الحركة والقتال وتظهر القسوة والشراسة التي يكشف عنها شيخ النخاسين في التعامل مع العبيد والثوار وتمت بالتدريب مع خبير مشاهد الحركة البلغاري كالويان فودينيتشاروف.

وأشار عمرو إلى الشكل العام للشخصية سواء في الملابس أو الإكسسوارات التي يرتديها كانت أحد الملامح المميزة فهي تجمع بين الطابع الذكوري والمبالغة التي تعكس البذخ والغرور، مؤكدا أن العمل مع المخرج محمد دياب إضافة كبيرة لأى فنان؛ فلديه رؤية إخراجية خاصة وقدرة على الغوص في التفاصيل الإنسانية للشخصيات، وهو ما ساعده في تقديم شخصية "شيخ النخاسين" خاصة أنه يمنح مساحة التجريب والإضافة للفنان بجانب توجيهاته.

فيلم أسد

يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب،

ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.