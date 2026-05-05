الأوبرا تستعد لـ شهرزاد كورساكوف وبوليرو رافيل بالرقص الحديث

تستعد دار الأوبرا المصرية لتقديم تجربة فنية إستثنائية يخوضها المخرج والمصمم وليد عونى تتمثل فى دمج مؤلفتين من أهم الأعمال الموسيقية فى القرن العشرين هما شهرزاد لريمسكى كورساكوف وبوليرو لموريس رافيل.

تقدم العرض فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا لمدة يومين متتاليين فى السابعة والنصف مساء الخميس والجمعة 14، 15 مايو على المسرح الكبير.

ويقول المخرج والمصمم وليد عونى إن العرض يجمع عراقة الشرق باستلهام شهرزاد من ألف ليلة وليلة وإرث الغرب المتجسد فى بوليرو، وأشار إن ضم المعزوفتين فى برنامج واحد يخلق فضاءً خلاباً من الخيال والإيقاع ويفتح آفاقًا جديدة للتعبير الفنى.

وأضاف أن الإعداد للعرض جاء للإحتفاء بمناسبة مرور 150 عامًا على ميلاد موريس رافيل، وكذلك المئوية الأولى لموريس بيجار أحد أبرز من قدّم تصميمات حركية خالدة للبوليرو عام 1961.

ونوه بأنه يهدى العرض إلى هذين الرمزين تقديرًا لإرثهما الإبداعى العظيم فى الموسيقى والتصميم.

وأكد عونى ان العرض يأتى فى ذكرى مرور 25 عامًا على تقديم فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى لـ شهرزاد – كورساكوف فى قلعة صلاح الدين ليصبح منذ ذلك الحين أحد أهم أعمال ريبرتوار الفرقة .