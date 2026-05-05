سماح أنور تشيد بفيلم دخل الربيع يضحك بعد طرحه على المنصات

أشادت الفنانة سماح أنور بفيلم" دخل الربيع يضحك"، وذلك بعد طرحه علي منصة شاهد.

وقالت سماح أنور: لسه مخلصه فيلم دخل الربيع يضحك راااائع و جامد جداااا شكرا لكل صناع هذا الفيلم الجميل.

وكان آخر أعمال سماح أنور هو مسلسل حكاية نرجس، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أبطال مسلسل حكاية نرجس

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.