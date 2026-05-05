هيفاء وهبي لجمهورها: القاهرة مدينة القلب والتاريخ.. وببعثلكم كل الحب

وجهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى رسالة إلى جمهورها فى مصر، بعد وصولها إلى القاهرة استعدادًا لإحياء حفل غنائي.

ونشرت هيفاء مقطع فيديو لها خلاله لحظة استقبالها، بالمطار عبر حسابها الشخصي انسجرام وعلّقت: «تحياتي الحارة لأهلي وناسي الحلوين فى القاهرة.. مدينة مليانة قلب وتاريخ وكرم ضيافة، ببعتلكم كل الحب والطاقة الإيجابية»



وكان في استقبالها داخل المطار مدير أعمالها تامر عبد المنعم، الذي حرص على التواجد لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالحفل، ومرافقتها منذ لحظة وصولها.

ومن المتوقع أن تقدم هيفاء خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، إلى جانب عدد من المفاجآت التي تحضرها خصيصا لهذه الليلة.

أحدث أغاني هيفاء وهبي

من جهة أخرى، أطلقت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة "إحنا الشلة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية “إحنا الشلة” من كلمات أحمد المالكي، ألحان نور عز العرب، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماسترينغ جمال ياسين، والكليل إخراج رجا نعمة.